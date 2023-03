Mit dem Punktetaferl für die „Dancing Stars“ hat die Kärntnerin Amira Pocher heute ihren ersten großen Auftritt im ORF. „Ich freue mich sehr drauf. Auf die Sendung und auf meine Heimat“, sagt die 30-Jährige im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Im Vorjahr konnte sie beim RTL-Pendant „Let’s Dance“ das Halbfinale erreichen: „Es war eine harte Zeit, das Krasseste, was ich je gemacht habe. Ich war ja lange dabei und dadurch 14 Wochen am Trainieren, das ist für eine Mutter mit zwei kleinen Kindern ein wahnsinniges Pensum. Daher also Hut ab vor jedem, der bei diesem Format mitmacht!“