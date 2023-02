In Ihrem Programm treffen sich die Milchkuh Martha und der Stier Furiosos auf dem Weg zum Schlachthof. Klingt mörderisch . . .

BRIGITTE KARNER: Naja, praktisch im fünften Satz sagt sie zum ihm: "Sie ernähren uns und ziehen uns groß und dann liquidieren sie uns." Sie ist sofort mitten im Thema, während er grantelt. Die Beiden entwickeln dann eine tiefe Beziehung: Er erzählt davon, dass er immer weggesperrt wurde, weil man lieber auf künstliche Befruchtung setzt, und sie, dass sie ständig Kälbchen zur Welt bringen musste, die ihr sofort weggenommen wurden. Es ist so, wie das Leben halt so ist, man lacht und man weint.

Und man überdenkt den eigenen Fleischkonsum?

Wir essen jetzt tatsächlich viel weniger Fleisch. Aber es gab auch schon Leute, die haben sich nach dem Stück extra ein Steak bestellt (lacht).

Wie kamen Sie auf das Stück?

Ein Schweizer Dichterfreund hat uns darauf aufmerksam gemacht. Wir haben den Text dann übersetzen lassen und haben jetzt die deutschen Rechte dafür. Der Autor Antoine Jaccoud erzählt oft über Tiere Geschichten, dadurch wird das menschliche Dilemma sehr sehr deutlich.

Sie sind gerade auch von der ORF-Hörspiel-Jury zur "Schauspielerin des Jahres" gekürt worden. Was bedeutet Ihnen der Preis?

Für mich hat das Hörspiel eine ganz besondere Bedeutung. Mein Vater ist aus dem Krieg blind zurückgekehrt, und wir sind oft gemeinsam vor dem Radio gesessen und haben uns Hörspiele angehört. Ich habe auch meinem Vater schon früh vorgelesen. Die Stimme und was man damit transportieren kann, waren für mich also immer schon wichtig. Trotzdem war ich jetzt auch sehr überrascht.

Warum?

Weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich besonders viele Hörspiele gemacht habe. Ich war ja nie am Burgtheater oder den gängigen Institutionen, man konnte mit mir also nicht so angeben. Oder es stand darunter: "Brigitte Karner, Frau von Peter Simonischek". Das war einfach so, ich bin da ganz pragmatisch, das habe ich mit der Kuh Martha gemeinsam (lacht). Aber jetzt freue ich mich sehr über diese Ehrung.