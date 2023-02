Es ist eine alte Frage: Wie viel Leben passt in eine Lebensspanne? Jane Fonda hat in ihre bisherigen 85 Jahre mehr Leben untergebracht als andere. Sie stammt aus dem schauspielerischen Hochadel Hollywoods. Die Tochter der Kino-Ikone Henry Fonda startet in den 1960ern eine Karriere in der Glamourwelt Kaliforniens. Der komische Western "Cat Ballou" macht sie zum Star, an der Seite von Robert Redford spaziert sie "Barfuß im Park" und spätestens nach "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss" nimmt man sie als ernsthafte Künstlerin wahr. Dabei war sie zugleich Sexsymbol, das sich als "Barbarella" in einen poppigen Plüschweltraum räkelte.

Fondas Karriere nimmt nochmals Fahrt auf: 2015 bekommt sie eine Hauptrolle in "Grace and Frankie", das zur längstlaufenden Sitcom auf Netflix wird. Und sie lässt sich von viel jüngeren Menschen wie Greta Thunberg nicht ärgern, sondern inspirieren. Fonda wird Klimaaktivistin und lässt sich PR-wirksam mehrfach verhaften.85 Jahre pralles Leben. Sogar ein Job bei Richard Lugner und ein Besuch beim Wiener Opernball am Donnerstag gehen sich da noch aus. Locker.