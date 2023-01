Ursula Strauss ist seit 20 Jahren eine nicht mehr wegzudenkende Konstante in Film und Fernsehen. „Sie kreiert mit ihrer unaufgeregten Präsenz emotionale, authentische, humorvolle Figuren aus Fleisch und Blut, die berühren, aufregen und Spuren hinterlassen“, hieß es in der Laudatio, als ihr 2021 der große Diagonale-Schauspielpreis verliehen wurde. „Die Uschi“, wie sie von allen genannt wird, ist noch dazu einer der sympathischsten, herzlichsten und bodenständigsten Menschen in diesem Business. Sie beantwortete uns bei der Präsentation der neuen Staffel „Schnell ermittelt“ Fragen – nachdem sie ihre Kolleginnen und Kollegen ausführlich begrüßt und abgebusselt hatte.