Elfriede Jelinek

Ich kenne Peter Handke nicht persönlich, aber ich habe ihn immer gelesen. Ich habe diesen Dichter immer um sein

Gehen beneidet, er ist, wie man sagt, herumgekommen. Ich bin es nicht. Seine Flügel haben sich im Wind herumgedreht, während ich still zu Hause gesessen bin.

Doch seine Geh-Bewegung löst bei mir eine seltsame Gegenbewegung aus, eine Verlangsamung. Man könnte es vielleicht sogar an meinem Puls messen. Handke zu lesen ist ein Außer-Kraft-Setzen meiner mich immer quälenden inneren Unruhe: Ich muß gar nicht gehen, denn in mir tobt es, ich muß mich dem andersfarbigen Toben des Windes und des Meeres oder der Liebe Wellen nicht aussetzen, ich liefere das als mein eigenes Kraftwerk ganz von allein.

Aber Handke wird, sobald ich ihn lese, sofort mein Taktgeber, der mich, durch eine Art literarisches Umspannwerk, auf eine niedrigere Spannung einstellt. Und was bei mir das Herumrasen in mir selbst ist (ohne wirkliches Ergebnis als diese quälende Nervosität), ist bei ihm die Genauigkeit, mit der er die Dinge betrachten kann, und zu der er dann mich Lesende zwingt. Wenn ich mich da nicht herunterdimme, geht mir paradoxerweise überhaupt kein Licht auf.

Der Dichter fordert, indem er geht, die Natur heraus, ihm etwas anzuvertrauen, aber dazu muß er nicht auf sie einprügeln, wie ich es oft tue, sondern er bleibt stehen und schaut. Und gerade dadurch passiert es. Da er so viel herumreist, kann ich mich kaum je mit einer eigenen Erfahrung an ihn anschmiegen, ihm über die Schulter schauen und besserwisserisch sagen: Jaja, genauso ist es, oder: nein, das habe ich ganz anders erlebt!, denn ich habe ja kaum etwas erlebt.

Elfriede Jelinek ist Schriftstellerin, 2004 erhielt die Steirerin den Nobelpreis für Literatur.

Anna Baar

Mit einem Satz lief das dunkelbraune Taschenbuch, darauf die nebelhafte Fotografie einer später allenfalls fälschlich als Griffner Schlossberg identifizierten, über einem Acker in einen weißen Himmel ragenden

Erhebung, dem schmalen roten Band „Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht.“ (bis dahin, als Hinterlassenschaft des jungverstorbenen Geliebten, mein Allerheiligstes) den Rang ab: „Es ist inzwischen fast sieben Wochen her, seit meine Mutter tot ist, und ich möchte mich an die Arbeit machen ...“

Wie das gesagt sein konnte! Wie das gesagt sein musste! Und wie mir dieses „Wie“ die Geheimhaltung und Vernichtung der eigenen Versuche, der stumpfen Sprachlosigkeit zu entkommen, für die nächsten zwanzig Jahre erst recht angezeigt erscheinen ließ, und mich zugleich darüber hinwegtröstete in der Gewissheit, die Sprachlosigkeit durchaus Überwinden zu können – wenn nicht durch eigene Arbeit, so wenigstens in den Worten eines Begnadeten, der mir aus der Seele schrieb, indem er ihr träges Dämmern meisterhaft übersetzte. In seinen Sätzen erstrahlte die Welt klarer und beseelter, als ich sie mit bloßen Sinnen je zu fassen kriegte.

Anna Baar, Schriftstellerin, geboren in Zagreb, aufgewachsen und

daheim in Wien, Klagenfurt und auf Brač



Ilma Rakusa

Es war während des Vilenica-Festivals im slowenischen Karst. Ein sonniger Septembertag, lange her. Einige von uns fuhren am frühen Nachmittag von Lipica zum Landgasthaus „Jazbec“ (Dachs), um gemütlich zu essen und zu plaudern. In einem Waldstück erblickten wir am linken Strassenrand einen Fussgänger, zügig unterwegs. Weisses Hemd, graue Hosen, kräftiges Schuhwerk, in der rechten Hand ein helles Bündel. Es war Peter Handke.

Er wollte nachkommen, und tat es auch. Wir sassen schon am langen Holztisch, unterhielten uns bei Brot und Wein: Gustav Januš, Ludwig Hartinger, Lojze Wieser, Florjan Lipuš mit seiner Tochter Cvetka und andere. Handke begrüsste uns und öffnete sein Bündel, ein grosses Taschentuch: Darin waren wunderbare Steinpilze. Er brachte sie der Köchin, sie sollte sie für uns braten.

Es wurde ein köstliches Mahl, zu dem wir den säuerlichen Karstwein Teran tranken. Handke fühlte sich wohl, umgeben von Freunden, nicht von Bewunderern und lästigen Fragestellern, umgeben von der slowenischen Sprache, die er liebte. Der Karst war ihm vertraut, er hatte ihn kreuz und quer durchwandert, hatte dem Wind in den Föhren gelauscht, auf steinigen Pfaden Gottesanbeterinnen entdeckt, hatte in roterdigen Dolinen oder auf moosigem Waldboden gerastet.

Die Pilze gehörten zu diesem Stück Heimat, unabdingbar. Bis zum späten Nachmittag sassen wir im „Jazbec“. Ich kann mich an kein böses Wort, keine auch nur geringste Unstimmigkeit erinnern. Weder davor noch danach habe ich Peter so entspannt erlebt: im Einklang mit sich selbst und der Welt. Wir haben viel gelacht. Und irgendwo in der Ferne wieherte Jan Skácels elftes weisses Pferd.

Ilma Rakusa lebt als Autorin und Übersetzerin in Zürich

Lothar Struck

Der erste briefliche Kontakt war 1996. Es war die Zeit meiner Verstehensversuche über des Dichters trotzig-zornige Jugoslawien-Trauer, den Verlust seines Arkadiens. Ich bekam von Peter Handke „freie Hand“, die ich nutzte. Ganz einverstanden war er mit dem Ergebnis nicht.

So einen Typen wie mich gebe es nur in Deutschland, sagte er mir bei der ersten Begegnung. Ja, in Deutschland, entgegnete ich, dort, wo es einmal das „Volk der Leser“ gegeben habe, und er nickte – oder war es ein Abwinken? Er gab mir den Briefwechsel zwischen Romain Rolland und Stefan Zweig, zu dem er ein Vorwort geschrieben hatte. „Das müssen Sie lesen; es ist so rührend“.

Manchmal, wenn man mit Peter Handke telefoniert, entschuldigt er sich für die brüchige Stimme. Er habe tagelang nicht gesprochen. Ob man denn störe? „Ja sicher“, kommt die Antwort, „wie immer“. Und man sieht förmlich das Schmunzeln. Da ist sie, seine Neugier auf Menschen und gleichzeitig seine Scheu.

Ab und zu die Frage, ob ich dieses oder jenes Buch gelesen habe. Und seine Freude, wenn er etwas entdeckt oder (das Wort hasst er) „wieder“ entdeckt hat. Die Freude des Lesers.

Lothar Struck ist Redakteur beim Online-Literaturmagazin „Glanz & Elend“ und Verfasser des Buches „Der mit seinem Jugoslawien – Peter Handke im Spannungsfeld zwischen Literatur, Medien und Politik“.

Malte Herwig

Im Juni 2021 sitzen wir in Handkes Haus, in dem wenige Tage zuvor die Einbrecher waren und alles durcheinander geworfen haben. Jetzt herrscht wieder Handkes geordnete Unordnung, und wir führen ein Interview, in dem es um alles geht: Kunst und Künstler, Werk und Leben, Glanz und Elend und „Gossip“, wie Handke das nennt und ermahnt, wenn es ihm zu bunt wird: „Die Welt ist Erzählung und nicht Gossip, ja?!“

Eins von Handkes vielen „Elften Geboten“, die zum Glück alle nicht in Stein gemeißelt sind. Als Erzähler von Witzen ist er dagegen nicht bekannt, und lachen sieht man ihn selten. „Humor ist ein Zeichen der abnehmenden Kunst“, sagt Handke jetzt streng, den wirklich humorlosen alten Goethe zitierend, und erzählt einen Witz, den er von seinem Dichterfreund Gustav Januš hat:

„Da kommt ein Mann zum Zugschalter im Dorf und sagt: ‚Ich möchte eine Fahrkarte nach Bruck.‘ Und der Schalterbeamte: ‚Bruck an der Mur oder Bruck an der Leitha?‘ Und da sagt der: ‚Ist ja egal, holt mich ja der Bruder ab.‘“ Handke grinst. „Der ist gut, häh?!“

Malte Herwig, Autor der Handke-Biografie „Meister der Dämmerung“.

Julian Kolleritsch

Am Ende meiner frühen Kindheit beginnt er sich langsam in meine Erinnerung zu schleichen. Anfangs nur als Vorname. „Ja Peter!“, rief mein Vater aus, wenn er den Hörer des in meiner Elternwohnung klingelnden Festnetztelefons abnahm und sich Handke am anderen Ende der Leitung meldete.

Es war stets ein Ausruf echter Freude, der mein kindliches Interesse weckte. Irgendwann trat dieser Mann, dessen Anrufe die Gemütslage meines Vaters positiv zu beeinflussen wussten, für mich leibhaftig in Erscheinung. Was mir zuerst an ihm auffiel, waren nicht die langen Haare, der Bart oder wie er sich kleidete, sondern was fehlte: seine Schuhe. Er schien diese nicht zu brauchen.

Leichtfüßig bewegte er sich über jeden Untergrund. Das imponierte mir. So wunderte ich mich bald nicht mehr, wenn mir Handke barfuß entgegenkam. Einmal marschierte er bloßen Fußes vom Flughafen Thalerhof bis zu uns in die Grazer Innenstadt, ein andermal tauchte er ohne Schuhe vom Ufer kommend aus den Büschen eines Seeanwesens auf. Wenn er ein paar Augusttage im südsteirischen Brunnsee verbrachte, blieben seine Fußsohlen grundsätzlich im direkten Kontakt mit dem Boden – beinhartes Einsteigen beim Fußballspielen inklusive.

Julian Kolleritsch, Germanist, Mitarbeiter der „manuskripte“.