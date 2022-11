Immerhin: Nachdem die Jury vor zwei und vier Jahren in der Steiermark vergeblich nach einem preiswürdigen Projekt in der Kategorie "Öffentlicher Raum" fahndete, gibt es heuer mit dem Grazer Reininghauspark eine der Allgemeinheit zur Verfügung stehende ausgezeichnete Anlage. Viermal wurden (wie 2020) GerambRosen für "Gemeinschaftliche Räume" vergeben, dreimal für "Private Räume". Eine ging wiederum an einen "Klassiker". Benannt sind die undotierten Auszeichnungen nach dem Volkskundler und Lehrer Hanns Korens, Viktor Geramb (1884 – 1958). Vergeben werden sie seit 1959 an Bauträger, Planungsbüros und ausführende Firmen.