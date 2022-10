Das Leben ist so, wie man es gerne sehen möchte. Das legt zumindest das Bühnenbild von Kathrin Frosch nahe, die für Molières „Menschenfeind“ eine riesiges, aufblasbares Etwas ganz in Weiß fabrizierte, das die ganze Bühne des Schauspielhauses ausfüllt: Ob das Leben nun eher in einer Hüpfburg oder in einer Gummizelle stattfindet, es hängt von der Perspektive ab, wobei Menschenfeind Alceste gewiss für Zweiteres plädierte. Matthias Lodd gibt diesen Alceste, in andauernder Erwartung des Schlechten, eingesperrt in seinen moralischen Rigorismus, entfremdet von einer Welt, für deren Falschheit er nur Hass hat und für deren Schönheit kein Auge. Lodds Alceste ist genervt, angewidert und verbittert, einzig die Zuneigung zur Salonlöwin Célimène lässt ein hin und wieder paar Funken Hoffnung in diesem verwelkten Typen glühen.



Henriettte Blumenau dominiert mit ihrer Célimène das Bühnengeschehen. Sie ist die spitzzüngige Frau im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sie bewegt sich am geschicktesten auf jenem gesellschaftlichen Parkett, das hier zwar nicht glattpoliert, aber doch ausnehmend schwer begehbar ist. Blumenau hüpft, grimmassiert, rangelt, spottet, schwätzt und singt sich einen komödiantischen Rausch, ohne die Figur der Lächerlichkeit preis zu geben. Ihre Célimène ist eine moderne Frau, die um Stellung und Anerkennung ringt und diese auch behauptet. Selbst nach der finalen Blamage, die ein von ihr mit zahllosen Sottisen gespickter Brief ihr bereitet.



Regisseur Markus Bothe lenkt den Blick auf den fulminanten Text des unüberbietbaren Menschenbeobachters Molière und auf die Figuren. Lukas Walcher ist der von Alcestes Nörglerei schwer geprüfte Freund Philinte, der wiederum in die von Alceste verschmähte Éliante verschossen ist. Daria von Loewenich spielt diese mit wunderbar übertriebener und stilisierter Komödiantik, während Florian Köhler gleich drei komische Typen verkörpert. Franz Solar (Acaste), Oliver Chomik (Clitandre) und Sissi Noé (Arsinoé) komplettieren das durchwegs exzellente Ensemble an Speichelleckern, Schmeichlern und bigotten Heuchlern, die sich immer wieder mit Kuchen vollstopfen.



Am Ende geht dem Bühnengebilde die Luft aus, und die Figuren stehen vor den Trümmern: Ein kurzer Moment der Irritation, bevor das Spiel wieder weitergeht. Ohne Auflösung und ohne einfache Antworten endet der Abend nach fast zwei pausenlosen, hochspannenden Stunden, in denen Molières Stück auf Hochglanz gebracht wird.