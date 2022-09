Das Imitation von Feierlichkeiten scheint gerade en vogue zu sein. Im Frühjahr imitierte die Wiener Staatsoper bei Claudio Monteverdis "Orfeo" eine Hochzeitsfeier, die Grazer Oper richtet zu Benjamin Brittens Oratorium "War Requiem" dagegen ein Begräbnis aus. Der Regisseur Lorenzo Fioroni (der in Graz schon zwei hervorragende Inszenierungen verantwortet hat) stellt eine offiziöse, vermutlich sogar staatstragende Trauerfeier auf die Bühne. Honoratioren und (allesamt nicht Schwarz tragende) Frauen in langen Roben, ordenbehängte Lametta-Militärs und knöchern-ehrwürdige Smokingträger, die sich über die falschen Bärte streichen, nehmen daran teil, nachdem sie in einem grauenvoll überdehnten Entrée von gut 35 Minuten die Bühne bestiegen haben. Der erst im Foyer aufgebahrte Tote wird auf einem Katafalk auf die Bühne getragen, alles wie immer.