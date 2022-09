Ganz gleich, ob Timothée Chalamet stylisch mit rückenfreier Abendgarderobe posiert. Oder Cate Blanchett mit divenhafter Eleganz in den Premierensaal schreitet. In den allabendlichen Gala-Momenten auf dem roten Teppich zelebriert das Filmfestival in Venedig den schillernden, strahlenden, schönen Schein in einer aufgeregt-flirrenden Atmosphäre. Viele Zaungäste tagträumen sich dabei sicher mal kurz weg. Ach ja, nur einmal genauso berühmt im medialen Aufmerksamkeitszentrum stehen! „Jeder Mensch auf der Welt würde den rechten Arm dafür geben, Marilyn Monroe sein zu dürfen“, heißt es auch im Wettbewerbsbeitrag „Blonde“, Andrew Dominiks Biopic über Norma Jeane Baker/Marilyn Monroe, an einer Stelle.

Dass das ein denkbar schlechter Tausch gewesen wäre, ist mit allen Kenntnissen über ihr nur 36 Jahre kurzes, tragisches Leben ohnehin schon lange klar. Auch die 160 Minuten der Netflix-Produktion mit Ana de Armas in der Hauptrolle und Adrien Brody als Arthur Miller dürften da niemanden umstimmen. „Ich bin die Sklavin von Marilyn Monroe“, sagt Norma Jeane darin über ihre öffentliche Erfolgsfigur, die Sexbombe und Filmikone, die ihr seltsam fremd ist und in der sie sich selbst nicht sieht.

Ein Küsschen für die Fans © AP

Dabei bewegt sich ihr Leben im Film, der auf Joyce Carol Oates fiktionalisiertem Roman gleichen Titels basiert, gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen. Während die Karrierestufen für Marilyn in schwindelerregende Höhen führen, stürzt Norma Jeane immer tiefer ab. Da ist die ungestillte Sehnsucht nach Liebe, Halt und ihrem Vater, der in ihrer unglücklichen Kindheit mit der psychisch kranken Mutter nicht da war. Dazu kommen eine Abtreibung und eine Fehlgeburt. Immer wieder wird sie enttäuscht und von einflussreichen Männern sexuell benutzt. Statt den Mythos ganz konventionell in einer polierten, nostalgischen Leinwandbiografie zu würdigen, verdichtet Regisseur Andrew Dominik die Lebensschlaglichter so zu einer mitunter beklemmenden Star-Tragödie und zum schmerzvollen Psychogramm.

Im letzten Drittel mag das alles zu viel werden, dann bekommt „Blonde“ die Züge eines Leidenspornos: mit all den Tränen, Tiefschlägen und Traumata, während Norma Jeane tabletten- und alkoholbetäubt ihrem Ende 1962 entgegen taumelt. Dennoch ist Regisseur Dominic ein außergewöhnliches Biopic gelungen, ein über weite Strecken starkes Werk, das er als eindringlichen Bilderfluss in Farbe und Schwarzweiß mit äußerster Kunstfertigkeit in Szene gesetzt hat. Einen großen Anteil daran hat Hauptdarstellerin de Armas, die zuletzt in „The Gray Man“ und als Bond-Girl in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen war. Sie füllt diese enorm schwierige Rolle mit unterschiedlichsten Facetten. Sie strahlt Monroes naiven Charme aus, ist dabei sexy und glamourös, hilflos und fragil – und damit wie „Blonde“ selbst äußerst preisverdächtig, in Venedig und im nächsten Jahr sicher auch bei den Oscars.

Finale mit Auftrieb

Auf den vorletzten Festival-Metern konnte der Film den Wettbewerb um den Goldenen Löwen noch einmal etwas aufmischen. Ob er auch die Jury unter Vorsitz von Julianne Moore überzeugen konnte, die Samstagabend bei der Preisverleihung ihre Entscheidungen bekannt geben wird? Das Rennen um den Goldenen Löwen bewegte sich schließlich auf dem hohem Niveau, das er es nach der Ankündigung versprach. Sicher blieb im hochkarätigen Programm auch manch Beitrag etwas hinter den Erwartungen zurück. So wie Alejandro González Iñárritu „Bardo“, die autobiografisch angehauchte Identitätssuche eines mexikanischen Dokumentarfilmers und Journalisten, die der Oscar-Preisträger zwar mit großen Bildern, aber auch sehr selbstherrlich inszenierte.



Wirklich auszeichnungsverdächtig sind wohl andere Kandidaten in der Auswahl, bei der die Anhäufung von (Wahl-)Familienthemen mit Konflikten, Annäherungen und Ausnahmesituationen unterschiedlichster Art auffällig war. Luca Guadganino etwa begeisterte die Kritik mit seiner Kannibalen-Love-Story „Bones and All“, für die er wieder Timothée Chalamet vor die Kamera holte. „L’immensità“ rührte als autobiografische Familien- und Teen-Trans-Geschichte, mit der der italienische Regisseur Emanuele Crislese sein eigenes Coming-Out als Transsexueller hatte. Eine der großen Überraschungen war zudem Santiago Mitres „Argentina, 1985“, der den erfolgreichen Prozess gegen Verantwortliche der argentinischen Militär-Diktatur in Spielfilmform aufrollt, komisch und eindringlich, politisch und doch sehr nahbar menschlich erzählt. Das Werk ist ebenfalls ein heißer Löwenkandidat bei diesem Festival, das diesmal nicht nur mit dem Programm die Cannes-Konkurrenz vom Mai in den Schatten stellte, sondern auch mit seinem außergewöhnlichen Auftrieb an Berühmtheiten – von Harry Styles über Penélope Cruz und Adam Driver bis Tilda Swinton.