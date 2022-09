Die großen düsteren Themen des Eröffnungsfilms „White Noise“ setzen sich am zweiten Festivaltag fort – mit fiktiven Biografien vor realem Hintergrund. „Bardo“ ist Alejandro G. Iñárritus erster mexikanischer Film seit seinem Kinodebüt „Amores Perros“. Nach fünf internationalen Filmen hat sich der Oscargewinner eine persönliche Geschichte vorgenommen, geht es doch um einen gefeierten Filmemacher mittleren Alters, der auf Besuch in seiner Heimat ist.

Auch wenn Protagonist Silverio Journalist und Dokumentarist ist: Die Lebensbilanz an einem Höhepunkt, das Hadern mit dem Leben als Emigrant samt politischer Identitätskrise, kritische Haltung zur alten Heimat und die männliche Rolle innerhalb der Familie, das alles ist sehr ehrlich erzählt. Ob der Streaming-Konzern Netflix nach Alfonso Cuaróns „Roma“ 2018 mit „Bardo“ wieder den Goldenen Löwen holen wird, bleibt offen. Der Film ist eine opulente Reminiszenz; mit großem Budget und vielen Statisten. Teils wirkt die Erzählung ausgebreitet, dann fasst Iñárritu die Szenen in die verspielte Sprache des magischen Realismus, in visuell beeindruckende Weitwinkel-Einstellungen mit übersteigerten CGI-Effekten.