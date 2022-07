Mit einer stimmigen Mischung aus einer aufrüttelnden Eröffnungsrede von Maja Göpel und musikalischen Darbietungen von Sophia Kennedy und Milès Borghese wurde gestern Abend die 18. Ausgabe des Elevate-Festivals, das an fünf Tagen stattfindet und aus einem breit gefächerten internationalen Musik-, Kunst- und Diskursprogramm besteht, im Grazer Lesliehof eröffnet.

Vorgestellt wurde in diesem Rahmen auch Irina Malis, die neue Diskurskuratorin des Festivals. Moderiert wurde der Abend vom Schauspieler, Kabarettisten, Satiriker und Radiomacher Hosea Ratschiller, der mit seinen launigen Fragen zu manche Politikerrede ins Stocken brachte.

Sophia Kennedy beeindruckte mit dunklem Kammer-Pop © (c) Christof Hütter

„Transition“ („Übergang“, „Überleitung“, „Wechsel“) ist das Thema bzw. Motto des diesjährigen Festivals – und angesichts der weltpolitischen Lage ein ideales Wording. Veranstalter Bernhard Steirer: „Das spiegelt natürlich die derzeitigen Umbrüche und die Herausforderungen der Zeit gut wider. Wir rutschen langsam hinaus aus der Pandemie und hinein in ein Weltkriegsszenario.“ Versteckt präsent war die Pandemie auch optisch: An den Kunstblumen, die die Bühne zierten, hingen Corona-Testfläschchen.

Mit der Eröffnungsrednerin Maja Göpel wurde ebenfalls eine adäquate Wahl getroffen. Die deutsche Politökonomin ist Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin mit dem Schwerpunkt auf transdisziplinärem Denken. Und dazu forderte sie auch in ihrer inspirierten und nachdrücklichen Rede auf. Motto: Unser Fenster zur Zukunft steht so weit offen wie nie zuvor. Mit dieser Haltung sei Strukturwandel keine Zumutung, sondern eine Chance. Es sei an der Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir sein?

Milès Borghese liefrete ein düster-verspieltes DJ-Set © (c) Christof Hütter

Das musikalische Programm bestritten am Eröffnungsabend der deutsch-französische DJ und Produzent Milès Borghese, dessen Elektronik-Set von experimentell bis düster-verspielt reicht. Der Auftritt von Sofia Kourtesis musste bereits im Vorfeld abgesagt werden, aber mit der in Hamburg lebenden amerikanischen Musikerin Sophia Kennedy wurde ein mehr als würdiger Ersatz gefunden. Als „Popmusik am Rande des Ruins“ beschreibt Kennedy ihr neuestes Album „Monsters“.

Publikum und Politprominenz bei der Elevate-Eröffnungsfeier im Lesliehof © (c) Christof Hütter

Wegen Krankheit absagen musste übrigens auch die italienische Musikerin Caterina Barbieri, die heute im Dom im Berg ihren Auftritt gehabt hätte. Statt ihr kann man dort die norwegisch-mexikanische Künstlerin und Produzentin Carmen Villain live erleben.



Infos und alle Programmpunkte: elevate.at