Ein Handyvideo, aufgenommen in einer Jugendherberge in Polen, einem Zufluchtsort für Ukrainer, kurz nach Kriegsbeginn. "Ich kenne nur noch meinen Namen", sagte Natasha Syvanenko in einer Mischung aus Verzweiflung und Hilferuf in die Kamera. Sie wisse nicht, wie es weitergehen kann, die Angst um Familie und Freunde überdecke alles.