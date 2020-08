Christian Kohlund Ein Golfturnier zum runden Geburtstag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubilar Christian Kohlund (Zweiter von rechts) mit Gert Xander, Klaus Graf und Jakob Wrann © Rutter

Gerade hat er zwei neue Zürich-Krimis fertiggedreht, in denen Christian Kohlund wieder als knorriger Ex-Manager und Anwalt Thomas Borchert um Gerechtigkeit für seine Mandanten kämpft. Nun erholt sich der Schweizer Schauspieler, der seit 1982 mit der ehemaligen deutschen Schlagersängerin Elke Best verheiratet ist, mit seiner Familie in Kärnten. Hier urlaubt er nicht nur regelmäßig am Wörthersee, sondern hat diesmal auch seinen runden Geburtstag nachgefeiert: Am 17. August ist der Schauspieler mit der sonoren Stimme 70 Jahre alt geworden.