Das Grazer Schauspielhaus bietet ab 3. Juni wieder Vorstellungen an, die im Foyer und in Haus Zwei (ehemals Probebühne) stattfinden werden. Das Kinder- und Jugendtheater Next Liberty bringt ab 12. Juni "Krähe und Bär".

Gerhard Balluch ist mit seinen Monologen wieder im Einsatz © Hoffmann

Gestartet wird am Schauspielhaus mit "Judas", einem Monolog von Lot Vekemans, der als 360-Grad-Filmaufnahme mit Spezialbrille zu erleben sein wird. "Judas" wurde als mobile Produktion konzipiert und bereits in verschiedenen Kirchen gezeigt. Der Monolog, gespielt von Fredrik Jan Hofmann, ist nun in neuer Form zu sehen. Das Stück wurde in der Leechkirche aufgezeichnet, die Zuschauer werden im Foyer des Schauspielhauses sitzen und mittels Virtual-Reality-Brille die Aufführung erleben. "Die Figur des 'Verräters' Judas, die 'schwärzer wurde als schwarz', wie es im Stück heißt, wird nun nicht mehr nur inhaltlich aus jener Eindimensionalität zu lösen versucht, mit der sie jahrhundertelang dargestellt wurde, sondern auch technisch", hieß es seitens des Theaters.