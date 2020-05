Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie ihn die Welt kannte: Roy Horn starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion © AP

Trauer und Anteilnahme nach dem Tod des "Magiers" Roy Horn, der im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Am 26. April wurde Roy Horn mit hohem Fieber und Atemproblemen ins Krankehaus eingeliefert. "Als die Sanitäter ihn abholten, hat er gefleht: ‚Siegfried, lass mich bitte nicht ins Krankenhaus gehen. Ich komme dann nie wieder raus‘“, erzählt sein Partner Siegfried Fischbacher der "Bild". Und er sollte leider Recht behalten. Am Samstag verstarb Roy Horn er an den Folgen einer Covid-19-Infektion.

„Als ich in die Klinik gerufen wurde, war ich nicht darauf vorbereitet, von Roy Abschied zu nehmen. Aber als ich ihn dann sah, durch die Glasscheibe, da habe ich gespürt: Er möchte, dass es vorübergeht. Wir haben uns ein Leben lang ohne Worte verstanden. Also habe ich ihn in Gedanken gefragt: Roy, geht es dir gut? Da hat er mit dem Kopf genickt", so Siegfried weiter im Interview mit der deutschen Zeitung.

"Ich bin unglaublich traurig über die Nachricht, dass Roy gestorben ist. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist", schreibt auch Arnold Schwarzenegger zu seinem Instagram-Post und fährt fort: "Ich werde immer für ihre großen Herzen und ihre Liebenswürdigkeit dankbar sein." Auch im Video preist der Schauspieler und ehemalige Politiker das magische Talent seines Freundes sowie "die beste Show", die er jemals auf der Welt gesehen hat – doch vor allem wird ihm seine Herzlichkeit in Erinnerung bleiben.