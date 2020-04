Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conchita Wurst 2014 bei ihrem Triumph in Kopenhagen © ORF

Gemeinsam mit Steven Gätjen führt Conchita Wurst durch den von Stefan Raab und ProSieben erdachten Ersatz-Wettbewerb für den abgesagten Eurovision Song Contest 2020. "Conchita und Steven sind die perfekte Wahl für einen großen, musikalischen Abend. Conchita begeisterte Millionen Menschen mit seinem ESC-Auftritt und gewann den Contest", erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Und streute dem Österreicher Rosen: "Niemand steht besser für diesen europäischen, musikalischen Gedanken", so der Sender-Chef.

Der "Free European Song Contest" wird am 16. Mai ausgetragen. Das wäre ursprünglich der Termin des wegen der Corona-Krise abgesagten ESC in Rotterdam gewesen. In dem neuen Wettbewerb sollen nach Angaben von ProSieben "prominente Musiker nacheinander live auf der größten internationalen Bühne des Abends" in einem Studio in Köln für ihr Herkunftsland ins Rennen gehen. Am Ende vergeben die Zuschauer Punkte und küren den ersten Sieger. Raab (53) produziert die Show. Die ARD und wohl auch der ORF werden am 16. Mai die EBU-Gemeinschaftssendung "Europe Shine a Light" übernehmen. Sie muss ohne Voting und Siegerlied auskommen. "In der Live-Show aus dem niederländischen Hilversum werden all diejenigen geehrt, die in diesem Jahr beim ESC in Rotterdam aufgetreten wären", heißt es vom Norddeutschen Rundfunk (NDR), der beim Senderverbund ARD für den ESC federführend verantwortlich ist. Und weiter: "In den zweieinhalb Stunden gibt es Schaltungen über den gesamten Kontinent, viel Musik und einige Überraschungsauftritte ehemaliger Eurovision-Teilnehmer."

Conchita ist auch Teil der zehnköpfigen Jury von "Mr. Song Contest proudly presents - Der ,kleine' Song Contest". Die dreiteilige Sendung mit Andi Knoll ist eine Video-Edition der 41 für Rotterdam nominiert gewesenen Beiträge und ist am Dienstag vor durchschnittlich 292.000 Zuschauern (Marktanteil: acht Prozent) in ORF 1 gestartet; sie geht am 18. April mit einem Publikumsvoting zu Ende.