Die aus 1984 stammende, norwegisch-schwedische Verfilmung von Astrid Lindgrens Klassiker "Ronja Räubertochter" bekommt Konkurrenz: 2024 soll ein Serienprojekt ins Fernsehen kommen, das unter anderem die ARD und der skandinavische Streamingriese Viaplay realisieren. Die Dreharbeiten in Schweden und Litauen wurden gerade abgeschlossen. Der Sechsteiler von Lisa James Larsson wird nach Drehbüchern von Hans Rosenfeldt ("Die Brücke") inszeniert.

Ronja wird gespielt von Kerstin Lindén, an ihrer Seite sind etwa Jack Bergenholtz Henriksson als Birk und Christopher Waegelin als ihr Vater Mattis zu sehen. "Ronja Räubertochter" erzählt die Abenteuer eines jungen Mädchens im mittelalterlichen Skandinavien, das in eine Räuberbande hineingeboren wird. Sie wächst behütet hinter den Festungsmauern auf, sehnt sich im Laufe der Jahre immer mehr nach der Welt außerhalb der Räuberfamilie. Eines Tages freundet sie sich mit Birk an, dem Sohn des mit ihrer Familie verfeindeten Räuberhauptmanns Borka und dessen Frau Undis.