Als charismatischer Unheilbringer Loki hat sich Tom Hiddleston längst in die Herzen der Marvel-Fans gespielt. Seit 2021 darf er seine Paraderolle auch in Serienform zum Besten geben. Und er hat bewiesen, dass sich hinter dem Halbbruder von Thor weit mehr als nur ein Garant für Anarchie und Ammenmärchen steckt. In Staffel eins segelte der mutmaßliche Gott des Schabernacks zwischen unzähligen Parallelwelten hin und her, nun werden weitere Timelines erforscht. Das Konzept des Multiversums, das Spiel mit alternativen Realitäten, erfreut sich im kontemporären Unterhaltungsfilm großer Beliebtheit. Für Regisseur Dan DeLeeuw ist der Reiz dieser Geschichten leicht erklärt: „Es ermöglicht einem, verschiedene Versionen einer Figur zu erleben. Man orientiert sich für üblich an den lieb gewonnen Eigenheiten.“

Im Hause Marvel ist DeLeeuw kein Unbekannter. 2013 hat der Filmtechniker angefangen, für den Comic-Giganten die visuellen Effekte zu betreuen. Bei der zweiten Staffel von „Loki“ nahm der VFX-Artist erstmals im Regiestuhl Platz. Der Wechsel war für ihn kein Problem, „es bedarf ja ohnehin einer Vielzahl an Effekten, um Superheldennarrative überhaupt erst zu beleben“.

Verglichen mit anderen Marvel-Produktionen sind die Schauwerte in „Loki“ nicht allein das Resultat ratternder Rechner: „Die visuellen Effekte sind sehr geerdet und haptisch. Wir haben im direkten Einklang mit Szenenbildnern gearbeitet. Uns war es ein Anliegen, die Sets betreten und angreifen zu können.“





Hauptort der Serie ist das Quartier der Zeithüter, ein bürokratischer Albtraum zwischen Raum und Zeit. „Wir wollten eine kafkaeske Welt erschaffen, die die Monotonie der Bürowelt wiedergibt“, erklärt DeLeeuw das dystopische Design im Gespräch. Stichwort Dystopie: auch leblose Technologien finden Platz in dieser Bürokratie. Zu Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, ein Streitthema unter Kreativen, äußert sich der Neo-Regisseur klar: „KI-Technologien können als Hilfsmittel dienen, Autoren und Kunstschaffende aber niemals ablösen.“



