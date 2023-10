Die ÖVP-Abgeordnete und einstige Opernball-Organisatorin Maria Großbauer wird operative Geschäftsführerin der Theater Wiener Neustadt GmbH. Wie "Kurier" und ORF Niederösterreich berichteten, erhielt sie unter 39 Bewerberinnen und Bewerben den Zuschlag. Ihre Funktion als Kultursprecherin der Volkspartei will die 43-Jährige zurücklegen. Bei der nächsten Nationalratswahl wird sie darüber hinaus nicht mehr kandidieren.

Die neu gegründete Theater Wiener Neustadt GmbH fungiert als Betreiberin des Stadttheaters, das aktuell einer Teilsanierung unterzogen wird. Die Wiedereröffnung ist für Herbst 2024 vorgesehen. "Ich muss den Betrieb dort jetzt von null in die Höhe bringen", sagte Großbauer dem "Kurier". Sie werde "all meine Erfahrungen, meine Leidenschaft und Begeisterung für Musik und Theater" einbringen. Als kaufmännischer Geschäftsführer wird der Niederösterreicherin Lukas Mörtelmayr zur Seite stehen.

Opernball-Organisatorin

Großbauer fungierte von 2017 bis 2020 als Organisatorin des Wiener Opernballs. 2017 wurde sie von Sebastian Kurz ins ÖVP-Team für die damalige Nationalratswahl geholt, bei der sie auch den Einzug ins Parlament schaffte.

Nicht glücklich über die Bestellung Großbauers zeigte sich am Montag Wiener Neustadts Zweiter Vizebürgermeister LAbg. Rainer Spenger (SPÖ). Eine unabhängige Kommission hätte mit der Personalentscheidung betreut werden müssen, monierte er in einer Aussendung. Ausgesucht worden sei Großbauer aber zum Großteil von Vertretern des Landes. "So muss man wohl wieder einmal von einer Freunderlwirtschaft par excellence der ÖVP NÖ sprechen", merkte Spenger an.