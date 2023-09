"Die acht Fachbeiräte sind gut besetzt, ich sehe meine Rolle darin, die Interessen zu bündeln und zu moderieren und gemeinsam mit den vielen Experten im Gremium das Kulturland Kärnten noch sichtbarer zu machen“, sagt Angelika Hödl. Die ehemalige Geschäftsführerin von Radio Agora wurde am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Kärntner Kulturgremiums zur neuen Vorsitzenden gewählt und folgt in dieser Funktion auf den Wirtschaftswissenschaftler Erich Schwarz nach. Stellvertretende Vorsitzende ist Alina Zeichen, Obfrau der IG Kikk. Insgesamt besteht das Kärntner Kulturgremium aus 32 Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern in acht Fachbeiräten, die die Landesregierung in kulturellen Fragen beraten.

Ein Schwerpunkt wird in den kommenden zwei Jahren auf der Entwicklung einer Kulturstrategie liegen, deren Organisation und Durchführung gerade europaweit ausgeschrieben wurde. Angelika Hödl geht davon aus, dass auch das Kulturgremium eingebunden wird: „Das wäre wünschenswert und sinnvoll.“ Geplant sind unter anderem Workshops in den Regionen, in denen Eckpunkte besprochen werden sollen.

Beibehalten wird die jährliche Schwerpunktsetzung, die vom Kulturgremium vorgeschlagen wird, 2024 soll der Fokus auf der Fotografie und 2025 auf der Erinnerungskultur liegen. Außerdem gibt das Kulturgremium Empfehlungen für die Kulturpreisträger ab – hier folgt das Land dem Wunsch nach einer Erhöhung der Preisgelder: Künftig werden 91.000 Euro ausgeschüttet, bisher waren es 66.300 Euro.