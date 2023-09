Mit den Radiomachern Eberhard Forcher und Thomas Schreiber hat der ORF zwei Insider der heimischen Musikszene als Scouts beauftragt, mögliche Künstler und Titel für den Eurovision Song Contest 2024 zu finden. „Kein Bedarf besteht an Songs, die nur nett oder beiläufig sind. Wir suchen nur Songs mit Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Forcher, der schon seit 2017 den ORF in Sachen ESC unterstützt. Musikjournalist Schreiber („Austrozone“) ist neu im Team, sein Aufruf per Instagram an die heimischen Künstler, sich zu bewerben, hat gleich für die ersten Gerüchte gesorgt.

Wurde das Instagram-Posting doch von Conchita Wurst mit einem Herzenaugen-Emoji kommentiert – was deutsche Medien als Zeichen verstanden, dass Conchita in Malmö antreten will. Nach dem zweiten Sieg von Loreen wolle nun Tom Neuwirth alias Wurst nach dem zweiten Triumph greifen. Doch der 34-jährige Steirer hat das nicht vor – und sucht auch kein geeignetes Lied: „Ich habe ja Jahre gebraucht, um meinen Sieg vor neun Jahren und alles, was drumherum passiert ist, zu realisieren und bin nun soweit, zu sagen: Jetzt darf wieder jemand anderer für Österreich gewinnen“, erklärt Conchita. Ihr Emoji war nur eine Spontan-Aktion.

Forcher und Schreiber haben mehr als ein Dutzend Acts schon direkt angesprochen, wer sich noch mit einem Song, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde, bewerben will, kann das bis 30. September tun. Eine Jury aus ORF-Redakteuren und ESC-Experten wird aus den Einreichungen die aussichtsreichsten Kandidaten für den ESC 2024 auswählen. Sie werden zu einer Live-Performance eingeladen, die ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger womöglich zur Bewertung online stellen lassen will. Womit man gegenüber großen nationalen TV-Vorentscheidungen anderer Länder ärmlich und halb gar aussehen könnte. Spätestens im Jänner soll die Entscheidung, wer im Mai nach Schweden fährt, fallen.

Bewerbungen: songcontest@orf.at



Eberhard Forcher mit Cesár Sampson, den er für Lissabon 2018 entdeckte © ORF





Musikjournalist Peter Schreiber © KK