"Als Kind war es mir schleierhaft, warum nicht alle anderen auch den ganzen Sommer über wegfahren“, erinnert sich Maria Ladurner lachend. Denn am ersten Ferientag ging es für die Innsbruckerin nach Spittal, am letzten Ferientag wieder zurück. Seither ist für die Tochter von „Ensemble Porcia“-Prinzipalin Angelica Ladurner Oberkärnten die Sommerheimat. Zwar lebt sie mittlerweile in Wien und hat sich als Sopranistin im barocken und klassischen Repertoire einen Namen gemacht, aber ihre Engagements tritt sie in der warmen Jahreszeit häufig von Kärnten aus an.