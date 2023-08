Das Zentrum des von Dietrich Mateschitz geschaffenen Kosmos, es liegt nicht in der Red-Bull-Unternehmenszentrale in Fuschl, sondern am Salzburger Flughafengelände unter einer gläsernen Decke. Der Hangar-7 ist der Ort, wo alles zusammenläuft. Hier treffen Red Bull, Motorsport, Flugzeuge, Medienimperium, Kulinarik und eine Mischung aus weltmännischem Auftreten und Heimatbezogenheit aufeinander: wegfliegen und heimkommen, pausenlos. 300.000 Menschen besuchen den Hangar-7 jedes Jahr bei freiem Eintritt.