Sie spielen in dem Action-Film "Operation White Christmas" von Flo Lackner den etwas unsympathischen Geschäftsmann Bob mit fragwürdigen Praktiken: Was hat Sie an der Rolle gereizt?

Roland Düringer: Ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Scherz, da kommen ja Eurofighter und Tanzbären vor. Dann habe ich den Flo Lackner angerufen und gefragt: "Wie soll das gehen?" Er sagte mir, das geht. Die zweite Frage, die auffiel, war die Sprache. Dann habe ich mich gefragt, warum kommt man dabei auf mich? So sprechen kann ich nicht, außer wir finden eine Möglichkeit, es anders zu gestalten. Es ist ja ein Film über einen Actionfilm, der Zitate aus anderen Filmen enthält. Ich habe mir überlegt, was den österreichischen Film vertreten könnte. Dabei kam ich auf eine Figur wie aus den 1950ern und 1960ern, die ich am Samstag- oder Sonntagnachmittag gesehen habe, wie zum Beispiel ein Hans Moser. Und so ist der Bob entstanden.