"Um lebendig zu bleiben, muss man sich weiterentwickeln. So richten wir unser heuriges Programm bewusst auf das Schaffen von Neuem aus“, tönt es selbstbewusst aus dem Organisationsbüro des Weissensee Klassik Festivals. Was dies konkret bedeutet, kann man bereits diesen Freitag bei einem so genannten „Pre-Concert“ mit Starsaxophonist Wolfgang Puschnig erfahren. Im Zusammenspiel mit dem Koehne Quartett erfüllt sich der Kärntner Paradejazzer, der im Seegarten des Techendorfer Hotels Lacus auch Flöte spielen wird, einen lang gehegten Wunsch: die Zusammenarbeit mit einem klassischen Streichensemble.