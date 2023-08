Besucher der National Portrait Gallery in London können bald ein von Künstler David Hockney gemaltes Porträt des Popstars Harry Styles bewundern. Das Gemälde soll bei einer Sonderausstellung zu Hockney erstmals für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Der 29-jährige Musiker ist darauf in einem Korbsessel sitzend mit überschlagenen Beinen abgebildet. Er trägt Jeans und eine rot-orange gestreifte Strickjacke sowie eine Perlenkette um den Hals.

Styles saß dem 86 Jahre alten Künstler dafür in dessen Atelier in der Normandie Modell, wie der Mitteilung des Museums zu entnehmen ist. Das Porträt ist Teil der Sonderausstellung "David Hockney: Drawing from Life" in dem Museum nahe dem Trafalgar Square - und wird dort neben etwa 160 weiteren Werken des englischen Malers vom 2. November an ausgestellt. Die Schau war bereits im Jahr 2020 geplant gewesen, musste aber nach nur 20 Tagen wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen werden. Nun wurden 30 neue Werke Hockneys hinzugefügt.