Thomas Quasthoff ist und war schon immer ein Tausendsassa: Rezitator, Kabarettist, Moderator, Hörbüchergestalter, Schauspieler, Dirigent, Gesangslehrer an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ und natürlich Sänger. Und was für einer! Er galt als einer der größten seines Fachs und sang als Bassbariton hauptsächlich in Konzerten mit den besten Orchestern und Dirigenten. Er nahm auch zahlreiche CDs auf und wurde dafür vielfach ausgezeichnet.

„Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, mein Vater hat Gesang studiert. Als er meine Begabung erkannt hat, haben mich meine Eltern sehr gefördert, was anfänglich wegen meiner Behinderung gar nicht so einfach war“, erzählt der Künstler. Deshalb sei er „für Live-Auftritte in der Oper nicht so geeignet“ gewesen. „Aber ich konnte die Leute bald von meinen Fähigkeiten überzeugen. Ich habe sehr schnell gelernt und war immer sehr fleißig. Mein Schwerpunkt blieb immer das Konzertfach und da speziell Liederabende, die ich besonders mochte“.