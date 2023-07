Es gibt Tage, da läuft so gar nichts nach Plan und man wünschte sich, man wäre erst gar nicht aus dem Bett gestiegen. Auch Bertrand Barnier, wohlhabender Seifenfabrikant erlebt solch einen Tag, als er eines Morgens Besuch von seinem Buchhalter Albert Leroi erhält. Denn damit beginnt ein aberwitziger Verwechslungsreigen, der dazu angetan ist, Barnier in den absoluten Wahnsinn zu treiben. Zumindest in der Komödie „Oscar“ von Claude Magnier, uraufgeführt 1958 in Paris und nicht zuletzt durch die Verfilmung mit Louis de Funés (1967) zum Klassiker geworden. Regisseur Charles Elkins hat sich für das Sommertheater auf Schloss Albeck dieses Stücks angenommen und glänzt auch in der Rolle des Fabrikanten Barnier, die er nicht ganz so cholerisch angelegt hat, wie es bei de Funés der Fall war. Kein Fehler, schließlich will man ja keine Kopie auf die Bühne stellen, was ohnehin nur ins Auge gehen würde. Das Setting hat Elkins im Paris der 60er Jahre belassen, was vor allem an den Frauenfiguren erkennbar ist: die etwas naive Madame Barnier (Dagmar Sickl), vollends damit beschäftigt, Heiratspläne für ihre Tochter zu schmieden, und Tochter Colette (Sophie Elkins), die das unwidersprochen hinnimmt, sieht sie doch ausgerechnet in einer Heirat einen Akt der Selbstbefreiung.