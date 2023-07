Er gilt als eines der kulturellen Aushängeschilder und startete am Samstag in seine neue, 55. Spielzeit. Unter dem Motto „Lachen“ wurde der Carinthische Sommer 2023 von Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser sowie Vizekanzler Werner Kogler am Gut Ossiacher Tauern eröffnet. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich unter anderen Landtagspräsident Reinhart Rohr, Ossiachs Bürgermeister Gernot Prinz, Villachs 2. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Kulturabteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar und Militärkommandant Walter Gitschthaler.

Neben Kärntner Künstlerinnen und Künstlern wie dem Noreia String Quartett, dem Acies Quartett und Anna Anderluh sind nun vom 2. Juli bis zum 29. August unter anderen auch Star-Harfenist Xavier de Maistre, Pianist Rudolf Buchbinder oder die WDR Big Band zu hören. Den Auftakt machte bei der Eröffnung die Carinthische Wassermusik. Schriftsteller Antonio Fian und Musiker Wolfgang Puschnig erweckten darin die Sage der Entstehung des Tauernkirchleins zu neuem Leben.

Eröffnungsreden

Bei seiner Eröffnungsrede sagte Kaiser, die Jahre von Holger Bleck als Intendant waren zweifelsohne eine der schwierigsten und herausforderndsten Zeiten. „Eine Zeit, die von Covid-Pandemie und Unsicherheit bei Planungen und Umsetzungen gekennzeichnet war." Das Lachen, so in Bezug auf das heurige Motto, könne trostspendend sein." Mit einem Lachen über fünf vergangene Jahre, mit einem Staunen, wie man die Herausforderungen bewältigt hat und mit einem hoffnungsvollen Blick nach vorne wird dieser heurige Carinthische Sommer eine Ära beenden und gleichzeitig Türen aufmachen für die Zukunft. Der Bruder oder die Schwester des Lachens ist der Applaus“, so Kaiser.

Vizekanzler Werner Kogler betonte bei seiner Eröffnungsrede, dass das Lachen der Macht Grenzen setze und Hierarchien einreißen könne. „Lachen kann die Geschichte verändern. Diktaturen und Diktatoren fürchten das Lachen, denn wenn es zu einer gemeinsamen Kraft wird, dann ist dies der halbe Weg zur Freiheit der Menschen“, so Kogler. Es sei die Aufgabe von Künstlerinnen und Künstlern, Unbequemes zutage zu fördern. „Kunst und Demokratie gehören zusammen. Für die Freiheit der Kunst braucht es die Demokratie, sie beide sind Schwestern im Geiste“, erklärte Kogler.

Für Intendant Holger Bleck ist 2023 sein letztes Festspieljahr, ab 2024 übernimmt Nadja Kayali die Intendanz des Carinthischen Sommers. Er bedankte sich bei allen anwesenden Gästen für ihr Kommen. „Musik kann uns auf vielseitige Weise berühren, sie kann uns zum Weinen und zum Freuen bringen. Das Lachen ist ein Werkzeug des Denkens in der Philosophie. Der heurige Carinthische Sommer bietet wieder ein buntes Festivalprogramm, es wird Vielfältiges geboten. Danke für ihre Teilnahme und viel Freude im Carinthischen Sommer 2023“, so Bleck.