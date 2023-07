Den Volksliedbewerb beim 57. Internationalen Chorwettbewerb auf Schloss Porcia in Spittal entschied am Freitag der Akademische Chor Tone Tomšič aus Laibach für sich. Mit 95 von 100 möglichen Punkten gewannen die Slowenien vor dem Chor aus den USA (95) und den Kanarischen Inseln (84). Die Jury attestierte der Dirigentin Rahela Durič Barić und ihrem slowenischen Ensemble einen "sehr homogenen Chorklang in allen Lagen, wunderschönes Pianissimo und eine feine Choreographie, die die Musik auf eine höhere Ebene" hebe. Die Gesamtdarbietung der wunderschönen Volkslieder war laut Jury herausragend.