Anders als beim umstrittenen ORF-Gesetz war man sich bei dem Thema einig: Der Nationalrat beschloss am Mittwoch einstimmig eine Novelle des Privatradiogesetzes, das den Ausbau digitaler Radioprogramme in Österreich deutlich beschleunigen dürfte. Der Hintergrund: Die Österreicher lieben ihr klassisches UKW-Radio, der Digitalradiokonsum liegt in der Verbreitung abgeschlagen zurück: Nur jeder fünfte nutzt den Radiostandard DAB+ monatlich. Die Reichweite wächst aber, auch dank des Verkehrs: Eine EU-Verordnung verpflichtet seit 2021 zu DAB+-fähigen Autoradios in Neuwagen.