"Man darf nicht darauf warten, dass man angerufen wird, sondern man muss selber tun." Das ist das Credo von Alja Klemenc. Die 28-jährige Pianistin studiert Dirigieren an der Gustav-Mahler-Privatuniversität und sagt selbstbewusst: "Mein Instrument ist das ganze Orchester." Dass sie in ein Feld vorstößt, das noch immer männlich dominiert ist, wurde ihr von Anfang an klargemacht: Schon ihr erster Professor Alexei Kornienko hat ihr geraten, sich erst einmal auf das Klavier zu konzentrieren, denn "Dirigentinnen haben es schwer, sie müssen sich ständig beweisen. Er hat mich dann aber auch ermutigt und sehr unterstützt", erzählt die gebürtige Slowenin.