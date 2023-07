Der "Tatort"-Krimi aus Mainz mit Heike Makatsch fällt Sparzwängen zum Opfer und wird eingestellt. Das gab der zuständige Südwestrundfunk (SWR) am Montag bekannt. "Der fünfte Tatort mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger wird der letzte sein: Der SWR verabschiedet sich von seinem Tatort aus Mainz", so der deutsche Sender.

"Für den SWR war es eine große Ehre, mit einer so unverwechselbaren und facettenreichen Schauspielerin wie Heike Makatsch im 'Tatort' zusammenarbeiten zu dürfen", wird SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler in der Mitteilung zitiert. "Umso schmerzlicher ist es für uns, die in Mainz verortete Reihe nach dem neuen Fall 'Aus dem Dunkel' aus finanziellen Gründen beenden zu müssen."

Eine große Rolle spiele der jüngste Preisauftrieb, erläuterte Bratzler. "Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können. [...] Deshalb konzentriert sich der SWR künftig auf seine drei anderen "Tatort"-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald mit unverändert jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr." Heike Makatsch ermittelt seit 2016 als Kriminalhauptkommissarin Ellen Berlinger. Die bisher vier "Tatort"-Krimis mit Berlinger im Mittelpunkt – zuerst aus Freiburg, nach einer Versetzung der Hauptfigur dann aus Mainz – erreichten recht gute Einschaltquoten.