Die Tanten haben die Spitzenhäubchen gegen coole Strandkleider und hippe Birkenstock-Sandalen getauscht, das Tatwerkzeug ist das trendige Sommergetränk „Hugo“, trefflicherweise aus Holunderblüten vom Friedhof nebenan angesetzt, mit einem Spritzer Arsen vermischt.

So kann die Komödie aus dem Jahr 1941 gut und gerne in die Gegenwart versetzt werden und ein bisschen Lokalkolorit bringt zusätzliche Lacher. Die Klimakrise verortet jetzt die Handlung, die in der Filmfassung als Grabungen für den „Panamakanal“ getarnten Gräber werden zu Tiefenbohrungen für Wärmepumpen.