"Eine Literaturveranstaltung ist ja selten richtig unterhaltsam. Lustiger wird sie aber sicher, wenn man so tut, als sei es eine Fußball-WM, und gemeinsam über Texte und Jurydiskussionen lästert, lacht oder ihnen zujubelt und applaudiert“, schreibt die deutsche „taz“ – und kündigt damit das erste „Bachmann Public Viewing“ in Berlin-Kreuzberg in einem kurdischen Lokal an. In der Nähe des Klagenfurter Kreuzbergls wird im ORF-Theater live gelesen – und vom zahlreich erschienenen Publikum im Garten angeregt diskutiert und applaudiert.