Jonathan Fine wird der neue Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien. Der US-Amerikaner folgt mit 1. Jänner 2025 auf Sabine Haag an der Spitze des Museumsverbandes. Diese Personalentscheidung verkündete am Donnerstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Die Berufung des 1969 geborenen New Yorkers ist dabei gleichsam eine interne Lösung, leitet Fine doch seit 2021 das zum KHM gehörige Weltmuseum.

Fine ist dabei kein Ethnologe, auch wenn er bereits vor dem Engagement in Wien als Sammlungsleiter des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin profilierte. Jonathan David MacLachlan Fine hat einen beeindruckend bunten und wahrlich vielfältigen Lebenslauf, der von New York über Princeton und Yale nach Afrika führt, Literatur- und Rechtswissenschaften kombiniert und Berlin und Benin verbindet.

Sabine Haag © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

1969 in New York geboren, promovierte Jonathan David MacLachlan Fine an der Princeton University am Department of Art and Archaeology. Seinen Ph.D. erwarb er 2020 mit der Arbeit "The Throne from the Grassfields: History, Gifts, and Authenticity in the Bamum Kingdom, 1880-1929". Bereits zuvor hatte Fine mit Studien der Geschichts- und Literaturwissenschaften in Chicago bzw. Cambridge B.A.s erworben und an der Yale University das Studium der Rechtswissenschaften absolviert.

Zuletzt saß Fine in seiner Funktion als Leiter des Weltmuseums jenem Expertengremium vor, das den Umgang mit Kunstobjekten aus kolonialem Kontext, die sich in österreichischen Bundesmuseen finden, regeln soll. Auf dieser Basis soll nun bis zum ersten Quartal 2024 ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden.