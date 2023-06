Feuer und Wasser vertragen sich schlecht. So eine Binsenweisheit stand wohl am Anfang des Buchs vom neuen Pixar-Film "Elemental" des Disney-Konzerns. Weil es ein Animationsfilm ist, kann sich aus so einer wörtlich genommenen Idee ein schönes Resultat ergeben.

Die Elemente sind nämlich die Figuren in dieser Geschichte. Und zwar nicht nur vier, sondern ganz viele Elementar-Wesen. In der modernen Großstadt Element City leben sie nebeneinander. So auch Ember Lumen. Ihre Eltern, einst vom Feuerland in die große Stadt eingewandert, betreiben einen kleinen Imbissladen namens Fireplace. Tochter Ember hat ihre feurige Natur nicht immer im Griff. Als eines Tages nach einer ihrer Explosionen der Keller unter Wasser steht, taucht aus einem Rohr der Wasser-Elementar Wade Ripple auf. Weil es sich bei dem Film um eine Romantik-Komödie handelt, funkt respektive dampft es zwischen den beiden auch recht bald – eine jugendfreie Amour fou zwischen Feuer und Wasser.

"Elemental" entwirft eine Welt, die nahe an unserer ist. Die elementare Allegorie macht das Ganze harmlos genug, um einige ernste, wenn auch offensichtliche Themen zu erzählen – für Kinder wie für Erwachsene. Dass Ember und Wade in einem Realfilm verschiedenen Ethnien angehören würden, wird nicht erst durch die Synchronsprecher im Original (Leah Lewis, Mamoudou Athie) deutlich. Die allegorischen Unterschiede der beiden Elementare beschränken sich nicht nur auf die rote und blaue (Haut-)Farbe.

Wade stammt aus einer reichen Künstler-Wasserfamilie. Ember ist eine Immigrantentochter aus der Feuer-Arbeiterschicht. Beide müssen sich mit den übergroßen Erwartungen ihrer Eltern herumschlagen. Das klar erkennbare Asian-American-Migrationsthema ist schön erzählt und spiegelt sich sogar in den Dialogen der Feuer-Elementare wider.

Visuell liefert die elementare Welt ein großartiges Potenzial für knallbunte Animationen und szenische Gags, ähnlich dem Pixar-Vorgänger "Soul" mit seinem Gefühlschaos. Dieses schöpft der Film gut aus. Trotzdem hätte gerade die urbane Welt mit ihren vier Elementen noch mehr Raum für die Fantasie geboten – auf den Spuren von Miyazakis "Chihiros Reise ins Zauberland".

Regisseur Peter Sohn und seine Drehbuchschreibenden John Hoberg, Kat Likkel und Brenda Hsueh konnten sich nicht von ihrer linear und simpel erzählten Hauptstory lösen. Unterm Strich bleibt ein netter, bunter Animationsfilm mit ernstem Subtext, der durchaus unterhält.