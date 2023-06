Kein Geringerer als Gustav Mahler stand am Pult, als Sergei Rachmaninow sein 3. Klavierkonzert bei der Uraufführung 1910 in New York selbst spielte. Der legendäre Pianist Artur Rubinstein bezeichnete es wegen seiner enormen Schwierigkeiten als "Elefantenkonzert".

Jetzt erlebte das jubelnde Publikum dieses im Klagenfurter Konzerthaus bei der Eröffnung der diesjährigen Wörthersee Classics“ mit Mikhail Pletnev, der nicht umsonst zu den ganz Großen der Pianistenzunft zählt: Höchste Sensibilität, völlig uneitle, sich absolut dem Werk unterordnende Interpretation und eine unaufdringliche, perfekte Technik sind die Vorzüge des russischen Pianisten, der auch die technischen Vertracktheiten des Werkes souverän und völlig unspektakulär meisterte. Da radierten die Läufe nur so dahin, da saßen alle Griffe absolut sicher. Zwei Zugaben: Michail Glinkas "Die Lerche" und Moritz Moszkowskis Etude Nr. 6.

Reich an dunklen Farben und meist mit der richtigen Balance begleitet wurde Pletnev von der Capella Mahleriana unter Alexei Kornienko. Der künstlerische Leiter des Festivals stand selbst am Pult und wusste das vor einem Jahr neu gegründete Orchester bei Felix Mendelssohn Bartholdys "Schottischer Symphonie" sehr zu animieren. Abgesehen von kleineren Präzisionsmängeln wurden – inspiriert von einer Schottlandreise in die Highlands, die wechselnden Atmosphären der einzelnen Sätze – die nebelverhangenen, dunklen Stimmungen mit folkloristischen Vorbildern im fast zu schnell musizierten zweiten Satz und dem hymnischen A-Dur-Thema als finale Apotheose episch erlebbar gemacht. Für die informative Moderation sorgte der Kulturjournalist Wilhelm Sinkovicz. Heftiger Applaus!