Er hat 600 Bücher geschrieben, Tausende TV-Sendungen moderiert, ist erfolgreicher Podcaster und TikToker – und jetzt geht er mit einem Soloprogramm auf die Bühne. Am Sonntag (18. Juni) ist Thomas Brezina zu Gast auf Ö 3 im "Frühstück bei mir". Er erklärt seinen unglaublichen Output und warum er jetzt seine persönliche Geschichte vor Livepublikum vortragen will: "Es ist für mich Zeit, Erlebnisse und Erkenntnisse weiterzugeben, damit sie für andere nützlich sind. Und durch das gesprochene Wort kann man Gefühle noch besser erreichen."

Im Pride-Monat spricht das Multitalent über die persönliche Befreiung: Vor sieben Jahren sprach er mit Claudia Stöckl zum ersten Mal über seine Beziehung mit seinem Mann Ivo. "Trotzdem will ich es nicht als Outing verstanden haben, weil ich nicht will, dass es etwas Besonderes ist. Es sollte für alle selbstverständlich sein, dass jegliche sexuelle Orientierung akzeptiert wird. Ich befürchte aber, da ist noch viel zu tun." Er beschreibt das Kennenlernen mit Ivo über eine Dating-App und was im Beziehungsalltag manchmal auch seine gute Laune trüben kann.