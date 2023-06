In alten "Simpsons"-Folgen erfährt man viel über die Welt. In der Episode "Lisas Hochzeit" schauen sie in die Zukunft und man sieht, dass der Mathematikunterricht von Pepsi gesponsert wird. Der "Lehrer" fragt: "Wenn du drei Pepsi hast und eines davon trinkst, wie viel erfrischter bist du?" Der Schüler: "Pepsi!" Der Lehrer darauf: "Teilweise richtig!"



Daran musste man angesichts der Golden Globes wieder einmal denken. Der Auslandspresse Hollywoods muss man nicht nachtrauern, es ist eine moralisch bankrottgegangene Unternehmung, die ihren letzten Gegenstand von Wert, die Marke Golden Globe an einen Investor verkauft hat.



Das war nicht die Rettung, sondern die letzte große Fehlleistung dieses Verbandes. Es ist ein Unterschied, ob ein Preis von Journalisten vergeben wird oder von Journalisten, die von einem Investor dafür bezahlt werden. Überall sieht man die Zersetzung der Öffentlichkeit, von Staat, Interessensgemeinschaften, Institutionen und Vereinen – Elemente des Gemeinlebens, aufgekauft vom Kapital. So wie beim letzten Champions-League-Finale in Wahrheit ein Investor aus den Emiraten gegen einen aus China angetreten ist. Die Welt wird nach und nach an Milliardäre verkauft. Der Golden Globe war nur der nächste kleine Schritt.