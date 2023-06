Das Nova Rock ist das größte Rockfestival Österreichs. Eine Bühne wird aber nicht nur den großen internationalen Headliner geboten, sondern auch vielen heimischen Acts – unter anderem aus der Steiermark.

Nova Rock 2023: Diese steirischen Bands treten auf

Den Anfang macht die oststeirische Kultband Le Craval, die sich mit ihren meist deutschsprachigen Songs (u. a. "Wenn ich Gott wär") auch weiter über die Region hinaus einen Namen gemacht hat. Ihren Ursprung hat die Gruppe in Edelsbach bei Feldbach. Hier hat man im Proberaum des örtlichen Musikvereins in den 90er-Jahren die ersten musikalischen Gehversuche unternommen.

Mittlerweile blicken die Steirer nicht nur auf mehr als 20 Jahre Bandbestehen mit zahlreichen Songs zurück, die sie auf den kleinen wie großen Bühnen des Landes zum Besten geben durften. Sie haben sich auch eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Von 16.15 bis 16.55 Uhr heizen die Steirer am Samstag auf der Red Bull Stage ein.

Als eine der wenigen reinen Frauenbands am Nova Rock geht heuer die Indieband Friedberg an den Start – und die hat steirische Wurzeln, zumindest ihre Frontfrau Anna F. Die Sängerin und Songwriterin ist hierzulande längst keine Unbekannte mehr: 2009 hat sie als Soloartist den Amadeus Austrian Music Award für Pop gewonnen. Mittlerweile hat die aus Friedberg in der nordöstlichen Steiermark stammende Musikerin ein Bandprojekt in London begründet und dieses kurzerhand nach ihrem Heimatort in der Steiermark benannt. Ihre Musik – eine Mischung aus Post-Punk und Alt-Rock mit Popelementen – gibt die vierköpfige Band am Samstagabend von 18.35 Uhr bis 19.25 Uhr auf der Red Bull Stage zum Besten.

Aus der Steiermark kommt auch die Roots-Accoustic-Reggae-Dub-Ska-Dance-Band Tschebberwooky, die 2007 den Austrian Newcomer Award einheimsen konnte. Die Steirer heizen am Samstag von 19.55 bis 20.45 das Publikum auf der Red Bull Stage ein.

Diese österreichischen Künstler spielen auf dem Nova Rock

Line-up Mittwoch, 7. Juni:

Fiio: 14.15 bis 14.45 Uhr (Red Bull Stage)

Daze Affect: 15.15 bis 15.45 Uhr (Red Bull Stage)

Up Close: 16.15 bis 16.55 Uhr (Red Bull Stage)

Bibiza: 19.55 bis 20.45 Uhr (Red Bull Stage)

Line-up Donnerstag, 8. Juni:

Autumn Bride: 13.30 bis 14.00 Uhr (Red Bull Stage)

Cil City: 14.15 bis 14.45 Uhr (Red Bull Stage)

Glazed Curtains: 15.15 bis 15.45 Uhr (Red Bull Stage)

Leftovers: 17.25 bis 18.05 Uhr (Red Bull Stage)

Line-up Freitag, 9. Juni:

Line-up Samstag, 10. Juni:

Der krönende Abschluss des heurigen Nova Rocks stellt der Auftritt der Falco Tribute Band dar, die 25 Jahre nach seinem Tod Falcos größten Hits zum Besten geben. Das gesamte Line-up findet man unter anderem hier: