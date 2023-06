Sommerliche Temperaturen, wolkenloser Himmel, bestens gelaunte Fans: Festivalstimmung machte sich breit, als am späten Samstagnachmittag eine riesige Menschenschar ins Stadion Wiener Neustadt eintrudelte. Der Andrang war groß, die britischen Rocker Muse legten im Zuge ihrer Europatournee einen einzigen Österreichhalt ein. Seit den späten 1990ern ist das Männertrio aus der Szene nicht mehr wegzudenken, heute zählen sie zu den Giganten ihres Fachs.

Bevor es ans Eingemachte gehen sollte, leisteten die Japaner One Ok Rock und die englische Zweimannband Royal Blood mehr als solide Vorarbeit. Es war der Appetizer auf das, was noch folgen würde. Spätestens als Muse-Frontmann Matt Bellamy um kurz nach 21 Uhr mit einem flammenden Buchstaben-Inferno die Bühnenshow eröffnet, dürfte selbst den größten Skeptikern klar werden: Der Rock lebt! Mit beachtlichem Körpereinsatz, feurigen Gitarrensoli und gekonnten Stimmverrenkungen machte er seiner Reputation als Rampensau alle Ehre. Das Bad in der Menge hat der Vollblutmusiker sichtlich genossen. Serviert wurde ein Vier-Gänge-Menü der Rockmusik, das man mit atemberaubender Licht- und Pyrotechnik verzierte. Frei nach dem Titel des aktuellen, politisch aufgeladenen Albums „Will of the People“, wurde der Wille eingesessener Fans nicht missachtet.