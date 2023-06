Pizzera & Jaus in Klagenfurt: Jede Menge gute Energie zum Mitnehmen

Vier Hände, drei Instrumente, zwei Stimmen: Paul Pizzera und Otto Jaus begeisterten am Freitagabend mit ihrer "Comedian Rhapsody" in Klagenfurt. Ein weiteres Konzert geben sie am heutigen Samstag am Neuen Platz.