Ist Kunst eine Hürde und der erste Schritt in eine Galerie eine Hemmschwelle? Nein, hier in der Galerie Gölles in Fürstenfeld ist ein softer Einstieg garantiert und er kommt auch noch leichtfüßig daher: Hauskater Viktor gibt charmant das Begrüßungskomitee. Dass er so achtlos an Werken von Jakob Gasteiger und Michael Kienzer vorbeitrabt, hat wohl damit zu tun, dass Kunst hier omnipräsent ist. Sein Chef Anton Gölles sieht es ihm bestimmt nach, aber die Prämisse des Galeristen ist unumstößlich: "Unsere Ausstellungen müssen etwas bieten, es muss ein Kunstgenuss sein und entsprechend präsentiert werden." Der umgebaute Vierkanthof, mit einem Innenhof für Skulpturen und einem Depot, agiert auch als gelungener Kontrast zu den "Neuen Wilden" wie Alois Mosbacher, Hubert Scheibl oder Herbert Brandl, die sich hier ebenso austoben dürfen, wie Markus Wilfling und Robert Schaberl, die gemeinsam mit Kienzer und Gasteiger bis zum 17. Juni hier zu sehen sind.