Mit Peter Simonischek ist einer der beliebtesten Schauspieler Österreichs in der Nacht auf Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Nachfolgend eine Auswahl der zentralen Reaktionen:

Bundespräsident Alexander Van der Bellen:

"Wer kannte Peter Simonischek nicht? [...] Peter Simonischek war ein Künstler, der sich in jeder Verwandlung treu blieb. [...] Heute ist dieser große österreichische Charakterdarsteller verstorben."

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne):

"Wer je auf der Bühne, im Kino oder im TV sein feinfühliges, unprätentiöses Spiel gesehen hat, weiß, dass Österreich einen wahrhaft Großen verloren hat. Zeit seines Lebens hat dieser Schauspieltitan die Bodenhaftung nicht verloren und ist auf berührende Art seiner steirischen Heimat verbunden geblieben."

Bundestheater-Holding-Geschäftsführer Christian Kircher:

"Protagonisten wie Peter Simonischek begründen den Stellenwert des Burgtheaters, dessen Ehrenmitglied der Schauspieler seit 2019 war. Bis zuletzt nahm der auch international gefeierte Publikumsliebling Anteil am Geschehen seines Hauses. [...] Eine große Stimme ist verstummt."

Burgtheater über sein Ehren- und Ensemblemitglied:

"Das Burgtheater verliert einen vielschichtigen, vielseitigen und großartigen Künstler. Mit Peter Simonischek verliert das Burgtheater aber auch einen liebevollen, fürsorglichen Kollegen, einen Freund, einen Herzensmenschen, eine überragende Persönlichkeit. Einen Menschen, der Stellung bezog, der Interesse an den Themen der Zeit hatte und für seine Meinung eintrat."

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne):

"Mit seiner charismatischen Präsenz und seinem feinfühligen Können war er über Jahrzehnte in Theater wie auch in Film und Fernsehen einer der ganz Großen der gegenwärtigen Schauspielkunst. Bei jedem seiner Auftritte hat er sein Publikum seine unbändige Lust an der Schauspielerei spüren lassen – und mit unnachahmlicher Authentizität alle Facetten der menschlichen Emotionsklaviatur bespielt. [...] Peter Simonischeks Tod ist ein riesiger Verlust für die gesamte Kunst- und Kulturszene und erschüttert mich persönlich sehr. Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie ihn, die durch ihr unverwechselbares Können berühren und inspirieren und sich nicht davor scheuen, sich kritisch am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen."

Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und LH-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ):

"Peter Simonischek war eine der ganz großen Persönlichkeiten des Kulturlandes Steiermark. Trotz des großen Erfolges [...] hat Peter Simonischek seine Bodenständigkeit, Nahbarkeit und sein herzliches, offenes Wesen immer bewahrt. Peter Simonischek ist darüber hinaus auch eines immer geblieben: verwurzelt und stark verbunden mit seiner Heimat."

FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt:

"Die Kulturnation Österreich verliert eine Schauspielikone. [...] Er war ein großartiger Charakterdarsteller, konnte aber auch in Komödien überzeugen. Mimik, Gestik und seine unnachahmliche Stimme haben ihn zu einem Ausnahmeschauspieler gemacht, der viele junge Schauspieler inspiriert hat, ebenfalls in diesem Beruf Fuß zu fassen."