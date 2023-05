Hirsche röhren, Eber röcheln, Schüsse donnern und rote Augen leuchten durch die Nacht: Simon McBurney und seine britische Theatergruppe Complicité arrangieren für die Wiener Festwochen ein über weite Strecken überwältigendes Sound- und Lichtgewitter im Theater Akzent. „Drive Your Plow Over the Bones of the Dead“ ist die rasante Dramatisierung des Kriminalromans „Gesang der Fledermäuse“ der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Sie wagt darin hinterfotzig und ironisch ein Gedankenexperiment: Was wäre, wenn die Tiere nicht auf Konsens aus wären, sondern ihren Rachegelüsten an uns Menschen freien Lauf ließen.