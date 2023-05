Gemeinsam mit seinen Jurorenkollegen Lisa Batiashvili und Davide Dato freut sich Rolando Villazón, bei der "Goldenen Note 2023" dabei zu sein. "Die Sendung ist ein Fenster, das das Fernsehen vielen Menschen öffnet, um zu sehen, dass Musik wichtig ist und dass man damit schon sehr jung anfangen kann. Musik ist eine Sprache, die wir alle sprechen sollten. Sie bringt uns Freude und berührt die Seele." Die Jurorentätigkeit macht ihm Spaß, weil es darum geht "junge Künstlerinnen und Künstler zu entdecken, sich überraschen zu lassen, was da alles so kommt. Ich bin sicher, es gibt wunderbare Überraschungen! Und geht es darum, zu unterstützen, den Talenten vielleicht etwas mitzugeben, was gut für ihren weiteren Lebensweg ist. Manchmal geht es auch nur um die Energie und in diesem musikalischen Moment dabei zu sein. Das ist sehr schön", so Villazón.

Für die Jurybewertung achtet der Opernstar vor allem auf "Technik, Interpretation und Individualität". Was kommt aus der Seele eines so jungen Talents, will Villazón wissen. Die Antwort darauf gibt es am 2. Juni, wenn die "Goldene Note 2023" um 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne geht. Davor, am Pfingstmontag, läuft das Semifinale in "Stars & Talente".

Die neun ausgewählten Finalistinnen und Finalisten sind:

Kategorie Streichinstrumente:

Ana-Maria Advahov (aus Wien, 10 Jahre, Violine)

Theresa Sayuri Brunner (aus Langenwang/Steiermark, 13 Jahre, Violoncello)

Catalin Advahov (aus Wien, 17 Jahre, Violine)

Kategorie Blasinstrumente:

Simon Pruckner (aus Altenburg/Niederösterreich, 13 Jahre, Trompete)

Johannes Doppler (aus Anif/Salzburg, 15 Jahre, Trompete)

Magdalena Hafner (aus Andrian/Südtirol, 18 Jahre, Klarinette)

Kategorie "Ballett und Zeitgenössischer Tanz":

Nicola Anna Gstoettner (aus Piding/Bayern, 13 Jahre, Zeitgenössischer Tanz)

Noemi Daniella De Carvalho (Bad Reichenhall, 16 Jahre, Zeitgenössischer Tanz)

Lili Aigner (aus Linz, 17 Jahre, Ballett)