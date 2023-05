Was wird die diesjährige große Erzählung von Cannes sein? Noch ist ungewiss, ob – wie von der Gewerkschaft angedroht – tatsächlich aus Protest gegen die Pensionsreform das Licht ausfallen wird. Ein paar voraussichtliche Höhepunkte sind jedenfalls bekannt: „Club Zero” von Jessica Hausner läuft im Wettbewerb. Die Wiener Filmemacherin war bereits mit einigen Filmen, darunter „Lourdes“, „Amour Fou“ und „Little Joe“, in Cannes zu Gast. In „Club Zero“ spielt Mia Wasikowska eine Lehrerin an einer Elite-Schule, die mit ihren Schülerinnen und Schülern ein gefährliches Bündnis eingeht. Inspiriert ist die Story vom Märchen „Der Rattenfänger von Hameln“, mit dabei ist auch „Borgen“-Hauptdarstellerin Sidse Babett Knudsen.