Der ORF informierte am Montagvormittag, dass Ö3-Chef Georg Spatt "auf eigenen Wunsch die Leitung von Ö3 zurücklegen" werde. Spatt ist seit 2002 Chef des ORF-Hitradios, unter seiner Führung wurde Ö3 zum mit großem Abstand erfolgreichsten Radiosender Österreichs. Er wird den Sender noch im Sommer verlassen und wolle sich, wie es in einer Aussendung heißt, neuen Aufgaben zuwenden. Interimistisch wird der langjährige stellvertretende Senderchef Albert Malli übernehmen.

In einer Nachricht an seine Mitarbeiter erklärte der scheidende Ö3-Chef seine Entscheidung: „Nach einer so langen und intensiven Zeit ist der Wunsch nach neuen Zielen, nach Veränderung und auch nach ein bisschen Abstand naheliegend und auch sicher gut nachvollziehbar." Er verweist auf die "großen und tiefgreifenden Veränderungen" der vergangenen Jahre, auf die "Zäsur", die der Umzug auf den Küniglberg bedeutet. Auch auf die aktuelle Medienpolitik und ihre Konsequenzen kommt er zu sprechen: "Und das aktuell ausverhandelte ‚neue ORF Paket‘ und die damitverbundenen Diskussionen rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg sind für mich ein weiterer Hinweis, das Kapitel ‚Ö3‘ für mich abzuschließen." Für die kommenden Wochen hat Spatt einen sehr konkreten Plan, wie er schreibt: Abstand gewinnen, ausruhen und bei mir selbst nach neuer Begeisterung, nach neuen Herausforderungen und vielleicht überraschenden Antworten zu suchen.“

Dank und Anerkennung

Roland Weißmann lobt Spatt als einen der besten und professionellste Radiomacher des Landes: "Ich nehme seine Entscheidung zur Kenntnis und danke ihm für die hervorragende Arbeit in den vergangenen mehr als 20 Jahren." Radiodirektorin Ingrid Thurnher schließt sich an: "Das gesamte Ö3-Team hat mit Georg Spatt eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die bemerkenswert ist. Mit großer Expertise und Innovationskraft wurde Ö3 als öffentlich-rechtliches Kernprogramm am kompetitiven heimischen Radiomarkt positioniert. Dafür gilt Georg Spatt unser Dank und unsere Anerkennung!"