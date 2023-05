Die Digitalisierung ist endgültig auch strukturell in den österreichischen Medien angekommen, diesen Schluss lassen die Ereignisse der letzten sieben Tage zu. Nie gab es eine Woche, in der das Thema in der heimischen Medienlandschaft präsenter war: Da waren die durch die Streaming-Lücke notwendig gewordene ORF-Haushaltsabgabe, der Entwurf zum ORF-Digitalisierungspaket und der Beschluss zum Ende der „Wiener Zeitung“ als Print-Tageszeitung.

Ein neues Kapitel fügt noch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe hinzu, die, wenn auch nicht alles, dann aber doch sehr viel auf die Streaming-Karte setzt. Die Sendergruppe mit ihren Österreich-Ablegern Puls 4, ATV und Puls 24 präsentierte gestern in Räumlichkeiten des Parlaments seine neue Plattform Joyn, auf der mehr als 60 TV-Sender live oder im Nachhinein („on demand“) abrufbar sind. Joyn, zuvor schon in Deutschland auf dem Markt, ersetzt das bisherige österreichische Angebot Zappn.

Warum ORF und ServusTV mitmachen

Ob „Dancing Stars“, Ski-Rennen, „Talk im Hangar“ oder „Tatort“: Auch die teuersten oder bekanntesten Sendungen können auf der Plattform abgerufen werden, per Smartphone oder Smart-TV-tauglichen Fernseher, stets kostenlos. Möglich macht das ein Deal von Joyn mit den Sendern: Diese dürfen die Abrufe auf Joyn in die eigene Reichweite einrechnen und behalten die Werbegelder. Die ProSieben-Gruppe erhält eine Provision. Breitenecker: "Das war das Ergebnis eines sehr langen Diskussions- und Rechercheprozesses. Die Einigung ist dadurch zustande gekommen, dass derjenige, dem die Rechte gehören, Contentowner bleibt. Der ORF stellt uns die Rechte also nicht zur Verfügung, er bleibt Content-Besitzer. Wir betten die Inhalte ein."

Von den großen TV-Stationen fehlen bloß die deutschen Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch das könne noch kommen, betont Markus Breitenecker. „Wir versuchen, uns von einem Broadcaster zu einem echten Streaminganbieter zu wandeln“, fasst der Sendergruppen-Chef zusammen.

Sendergruppe muss sparen und investiert

Ganz freiwillig ist der Schritt nicht. Die Sendergruppe steht vor einem Sparprogramm, Sach- und Personalkosten müssen runter: „Wir sind in einer ähnlichen Situation wie alle privaten Medien“, erklärt Breitenecker. Konkrete Zahlen will er nicht nennen, dass sich Puls 4 von seinen großen Shows wie „The Masked Singer“ verabschiedet hat, deutet allerdings auf einen dick auftragenden Sparstift hin. Der Medienwandel nagt auch hier am Geschäftsmodell: Die Werbeindustrie fokussiert großteils auf die junge Zielgruppe, diese wanderte allerdings zu Netflix und Co ab. „Wir wollen unbedingt die sinkenden Reichweiten bei den Jungen im klassischen linearen Kabel- und Satellitenfernsehen kompensieren“, sagt Breitenecker offen. Die Ziele für Joyn sind ambitioniert: 2024 sollen eine Million Nutzer die Plattform im Durchschnitt zwei Stunden täglich nutzen.

Auffallend zurückhaltend verhält sich Breitenecker gegenüber dem medienpolitischen Kräftemessen in Österreich, so auch nun in Bezug auf die ORF-Debatte. Zwar sei der öffentlich-rechtliche Sender „überstark“, noch stärker sei aber die Konkurrenz aus dem Silicon Valley, betont er: "Wir wollen das Streaming-Match mit den großen Playern aufnehmen und gewinnen."